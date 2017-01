Trump irá revogar atos de Obama já no primeiro dia de mandato, afirma assessor

RIO - O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, pretende revogar atos executivos de seu antecessor, Barack Obama, já em seu primeiro dia de mandato, afirmou neste domingo o futuro secretário de imprensa da Casa Branca, Sean Spicer.

No programa “This Week”, da emissora ABC, Spicer disse que o republicano irá imediatamente “revogar muitas regulações e ações que foram tomadas pela administração nos últimos oito anos que dificultaram o crescimento econômico e a criação de empregos”.

Spicer não especificou quais ações executivas serão revogadas por Trump.

No entanto, o republicano tem sido, por muito tempo, crítico das decisões de Obama sobre a imigração, a regulação energética e a política externa, e poderia mirar nestas áreas para desfazer ações do antecessor.

Spicer disse também que Trump vai iniciar reformas com a intenção de “trazer uma nova marca para Washington” com a restrição para que membros de sua administração não se tornem lobistas em um período do cinco anos após a saída do governo.

— É uma forma de pensar muito à frente. O que tivemos no passado foram pessoas que olharam pelo espelho retrovisor. Desta vez, estamos pensando à frente. Se você quer servir à adminstração de Trump, você irá servir ao país, não a você mesmo.