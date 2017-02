Trump considera ‘ridículo’ o bloqueio a seu veto à entrada de cidadãos de 7 países

WASHINGTON — O presidente Donald Trump manifestou este sábado sua insatisfação com a decisão do juiz federal James Robart, do tribunal distrital de Seattle, de bloquear temporariamente o decreto proibindo a entrada aos viajantes de sete países de maioria muçulmana ou a qualquer refugiado.

A Casa Branca prometeu recorrer da decisão. No Twitter, o presidente afirmou que “a opinião deste chamado juiz, que essencialmente ignora as leis de nosso país, é ridícula e será cancelada”.

Trump também tuitou que “quando um país já não pode dizer quem fica e quem não pode entrar e sair por razões de segurança --- Problema enorme!”