Trump anuncia fim dos trabalhos de sua polêmica fundação filantrópica

NOVA YORK — Apesar de sempre afirmar publicamente que não existem conflitos legais, o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, disse neste sábado que pretende dissolver sua fundação filantrópica, centro de uma grande polêmica de conflitos de interesses com a Presidência da República, que ele começa a exercer a partir de 20 de janeiro. Nos últimos dias, Trump e seus assessores já vinham dizendo que o magnata republicano pretendia distribuir os bens da fundação de caridade e, em seguida, fechá-la. O presidente eleito vem elaborando a contratação de um gerente externo para supervisionar as Organizações Trump e encerrou alguns alguns projetos de negócios internacionais.

“A fundação funcionou muito bem durante estes anos contribuindo com milhões de dólares a inúmeros e respeitáveis grupos, incluindo o apoio a veteranos, a forças da ordem e a crianças”, informou Trump, em comunicado. “Entretanto, a fim de evitar qualquer tipo de conflito com meu cargo de presidente, decidi continuar com meu grande interesse em filantropia de outras maneiras”, concluiu o magnata.