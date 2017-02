Trump a Bruna Lombardi, em 1992: 'Sou vingativo. Creio no olho por olho'

RIO — Há 25 anos, o hoje presidente americano, Donald Trump, dizia à atriz Bruna Lombardi ser vingativo e acreditar no "olho por olho", defendendo a pena de morte. A declaração feita no programa "Gente de expressão" (atração que passava na hoje extinta TV Manchete) rodou a internet após ser redescoberta. Bruna também questionou o magnata sobre suas ambições políticas, anos antes do magnata anunciar sua vontade de concorrer à Presidência e até mesmo assumir um reality show televisivo — as respostas foram negativas.

— Muitos já me convidaram, mas recusei. Penso no conceito do trabalho e é algo que até hoje não me atraiu — diz o empresário nova iorquino.

Ele relata ainda a Bruna como lidar com os conflitos nos negócios.

— Tenho inimigos nos negócios. Tenho inimigos socialmente. É preciso lidar com eles, eneterrá-los — afirma, antes de resposta que "sim" à pergunta sobre se é vingativo". — Se alguém me magoa, alguém que eu amo, sou vingativo. (Faço) O que puder. Acredito na pena de morte e na vingança, que é algo ótimo.

Para Bruna, Trump foi educado, ainda que agisse com certo ar de superioridade. Foi essa característica que a levou a perguntar sobre a vida pública.

— Foi uma pergunta para um homem que nitidamente queria o poder a todo momento. Na época ele nem estava na TV, era um empresário bilionário — contou a atriz ao portal de notícias UOL.

Ela também diz que quem relembrou o episódio foram seus seguidores. Eles entraram em contato com a apresentadora após a eleição do republicano. Bruna é crítica do resultado da corrida presidencial americana, pois considera que Trump ignora as "causas sociais".

— Eu acho ele muito perigoso. Não sabe o que realmente que temos que viver, está com foco em lugares horríveis. E não tem a menor preocupação com o meio ambiente — explica.

A entrevista também rendeu duas situações inusitadas. O magnata chegou a perguntar se a brasileira era casada e a ofereceu um emprego. Ela diz não ter se incomodado, especialmente por sua experiência entrevistando grandes personalidades.

O programa "Gente de Expressão" foi ao ar por cinco anos, e teve a participação de nomes como Jean-claude Van Damme, Mel Brooks e Mariah Carey.