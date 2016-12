Triunvirato deve comandar o PMDB do Paraná em 2017

Um triunvirato formado pelos deputados João Arruda, Osmar Serraglio e Sergio Souza deve substituir o senador Roberto Requião no comando do PMDB do Paraná a partir de 2017. Os três devem pacificar as duas que se digladiam desde a intervenção de Requião e sua posterior eleição na presidência do partido. João Arruda tenta voo solo, mas deve representar Requião no novo comando. Osmar Serraglio representa os independentes e Sérgio Souza o grupo do ex-governador Orlando Pessuti. A articulação para que os três deputados comandem o PMDB partiu da direção nacional com aval do presidente Michel Temer.