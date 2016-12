Transplante de córnea tira Miguel Laste das pistas

Toledo - Miguel Laste, campeão da categoria Marcas B no Campeonato Metropolitano de Marcas de Cascavel, ficará de dez meses a um ano afastado das pistas. As férias prolongadas são necessárias em função do transplante da córnea do olho esquerdo, feita no último dia 10. Em 2010, o piloto de Toledo já tinha transplantado a córnea do olho esquerdo.

Segundo Miguel Laste, os médicos o proibiram de correr por um ano, mas como a recuperação do transplante anterior foi muito rápida, a sua expectativa é de que seja liberado antes do fim da temporada de 2017. “A expectativa é de que os médicos me dêem alta em outubro ou novembro, dessa forma poderei participar de pelo menos da última etapa, com o número 1 no Ford Ka”, argumenta o confiante Laste.

Laste também frisa que sua ideia é disputar a Cascavel de Ouro do próximo ano, novamente tendo como parceiros os gêmeos Ricardo e Rodrigo Sperafico. “Neste ano, lideramos boa parte da Cascavel de Ouro. Problemas mecânicos nos tiraram a vitória, mas fizemos uma excelente corrida. Se puder voltar na Cascavel de Ouro será um grande prazer”, afirma Laste.