Toyota nomeia Rafael Chang como CEO para Brasil

RIO - A Toyota anunciou um novo presidente para comandar as operações da empresa no Brasil a partir de 2 de janeiro. Quinta maior montadora do país em unidades vendidas, a companhia japonesa informou que Rafael Chang vai assumir o cargo, no lugar de Koji Kondo.

A companhia agradeceu Kondo pelo trabalho prestado durante anos difíceis, em que a demanda por automóveis caiu pela metade em quatro anos. Chang, que esteve à frente das operações da Toyota na Venezuela, prometeu ajudar a empresa a crescer ainda mais rápido no Brasil.

A participação da Toyota no mercado brasileiro de automóveis passou de 4,3% em 2014 para 8,8% atualmente, de acordo com a empresa.