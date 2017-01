Tottenham goleia Watford e sobe na tabela no Inglês

O Tottenham foi até Watford neste domingo e não tomou conhecimento do time da casa. Comandado por Harry Kane e Dele Alli, a equipe de Londres aplicou 4 a 1 no Watford sem grandes dificuldades.

O resultado deixou o Tottenham com 39 pontos, momentaneamente na terceira posição, superando o Manchester City (39) e o Arsenal (38), que ainda joga neste domingo. O Chelsea, que derrotou o Stoke City no sábado, é o líder com 49 pontos.

A partida foi definida ainda no primeiro tempo. Harry Kane marcou duas vezes, aos 27 e 33 minutos, e Dele Alli ampliou aos 41. Na volta do intervalo, Dele Alli fez outro, acabando de vez com qualquer chance de reação do Watfordo, que só descontou com Kaboul nos instantes finais da partida.