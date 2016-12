Torcida do Sporting invade gramado após vitória nos acréscimos; vídeo

A última partida do Campeonato Português neste ano reservou fortes emoções à torcida do Sporting, de Lisboa. Após uma vitória dramática sobre o Belenenses por 1 a 0, no estádio do Restelo - com gol nos acréscimos do segundo tempo -, os torcedores não resistiram e decidiram invadir o gramado para comemorar com os jogadores.

O Sporting, quarto colocado, agora com 30 pontos, lutava para não ficar ainda mais distante do líder Porto, que tem 38 pontos. O empate sem gols com o Belenenses se arrastava até os 48 minutos da segunda etapa, quando o atacante holandês Dost conseguiu, enfim, balançar as redes.

Os jogadores do Sporting, que jogava como visitante no Restelo, quiseram agradecer pelo apoio e caminharam na direção de seus torcedores após o apito final. Foi neste momento que dezenas de seguidores do Sporting invadiram o gramado, em uma comemoração empolgada que só foi interrompida quando policiais correram em sua direção (veja no vídeo abaixo, a partir de 40 segundos).

Torcida do Sporting invade gramado