Torcida do Flamengo elege Diego o melhor do time, e gol de Jorge, o mais bonito

Num ano que terminou em alto astral, com a boa campanha no Campeonato Brasileiro e a vaga direta para a fase de grupos da Libertadores, a torcida do Flamengo escolheu os melhores do time em 2016. A votação foi no Twitter, em campanha promovida pelo clube.

O meia Diego, contratado em julho, foi escolhido o melhor jogador rubro-negro do ano. O sistema da disputa foi em duas semifinais, com a participação de sete jogadores nas enquetes. A decisão ficou entre Diego e o volante Willian Arão. O meia venceu o duelo com 78% dos votos.

Diego chegou ao Flamengo depois de 12 anos longe do Brasil, atuando no futebol da Europa. Revelado pelo Santos, ele estava na mira do Flamengo desde 2012, ano em que o clube tentou contratá-lo pela primeira vez. O jogador foi eleito, ao fim do Brasileiro, um dos melhores meias da competição e integrou a seleção do campeonato.

Em 2016 Diego atuou 17 vezes pelo Flamengo, com seis gols. A última partida dele no ano foi contra o Santos, na penúltima rodada da Série A, no Maracanã. Diego marcou um golaço na vitória por 2 a 0.

JORGE, AUTOR DO GOL MAIS BONITO

Por falar em golaço, a torcida rubro-negra elegeu o que Jorge marcou contra o Figueirense, pela Copa Sul-Americana, o mais bonito do time no ano. O jogo, vencido pelo Flamengo por 3 a 1, classificou a equipe para as oitavas de final da competição.

O lindo gol de Jorge recebeu 43% dos votos na enquete.

