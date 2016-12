Toledo recebe recursos para construção do CIE

Toledo - O Ministério do Esporte repassou ao município de Toledo mais de R$ 100 mil para as obras de construção do Centro de Iniciação ao Esporte. O pagamento é referente a 2,7% do valor total do investimento, de R$ 3,7 milhões. A conquista foi articulada em Brasília com apoio do deputado federal Zeca Dirceu.

O Centro de Iniciação ao Esporte faz parte do PELC (Programa Esporte e Lazer das Cidades) e Toledo foi contemplado com a implantação de um Módulo Tipo 2, com 13 modalidades olímpicas, 6 paraolímpicas e uma não olímpica (futsal). O projeto prevê um ginásio com quadra poliesportiva, arquibancadas, academia, enfermaria, vestiários e outras instalações, numa área de 3.500 m².

O ex-deputado estadual Elton Welter ressaltou a importância da obra para o município. “Ela está sendo iniciada e é uma grande conquista para Toledo. Quando finalizada, poderemos oferecer um amplo espaço para realização de atividades físicas e até mesmo para a formação de atletas”, disse.