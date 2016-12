Toledo aposta em jogadores experientes para as laterais

Toledo - Dando sequência à apresentação do elenco do Toledo Esporte Clube para a primeira divisão do Paranaense 2017, a reportagem de O Paraná especifica neste sábado os quatro laterais anunciados pelo Porco. A característica comum a eles é a experiência.

O mais “rodado” deles é Carlão, que atua pela esquerda. Maringaense de nascimento, Carlos Eduardo Dutra de Oliveira tem 29 anos e esteve na campanha vitoriosa do Toledo em 2008. Antes, em 2007, havia sido campeão da Série B com o Coritiba e defendido a seleção brasileira sub-20 no Mundial do Canadá, tendo sido titular em dois jogos até a entrada do atual titular da seleção principal Marcelo. Também atuou no tradicional Nacional do Uruguai (2010-2011) e no Foz do Iguaçu, nas duas últimas temporadas. Tem o apoio ao ataque como característica.

O outro atleta do Porco para a posição é Laércio. Ele é o mais jovem dos laterais da equipe. Tem 23 anos e foi formado nas categorias de base do Bahia, por quem atuou profissionalmente em 2014. No ano seguinte passou pelo futebol português (Oliveira do Bairro e Beira-Mar) e nesta temporada defendeu o América-RN. Com 1,84m de altura, Laércio Cordeiro de Morais também atua como volante e zagueiro.

Laterais-direito

O estilo versátil também é uma característica do lateral-direito Felipe Virgulino, de 25 anos. Natural de São Paulo, ele é um dos remanescentes do elenco toledano deste ano. Tem um estilo mais defensivo e pode atuar na zaga ou no meio de campo. Nesta temporada também jogou no União/Francisco Beltrão recém-campeão da Terceirona 2016. Ele disputa posição na lateral direita do Porco com o experiente Thiago Araújo, de 28 anos. Cria da base do Paraná Clube, ele atuou na Série A e na Copa do Brasil pela Gralha antes de rodar o mundo da bola, tendo passado por J. Malucelli em 2012 e pelo Goianésia neste ano. É com essas opções que o técnico Rodrigo Cascca comanda os trabalhos do TEC, testando as diversas variações táticas disponíveis e que influenciam nos demais setores do time.