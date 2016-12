Toledo acelera obras de reurbanização

Não são apenas as vitrines e as casas que estão mais bonitas nesta época do ano com a chegada do Natal em Toledo. Várias ruas ganham cara nova e ficam mais bonitas, seguras, iluminadas e com melhor trafegabilidade. As obras de reurbanização vão ganhando forma e os resultados podem ser facilmente conferidos pela comunidade.

Um dos contratos firmados pelo município com recursos garantidos pelo Ministério das Cidades por meio do PAC – Pró Transportes envolvem a reurbanização das ruas Raimundo Leonardi, Saturno, Laurindo Monterle e a avenida Maripá. O valor total do contrato é de R$ 5.731.444,17. Já foram concluídos 56,20% das obras e a empresa responsável pelo certame já recebeu R$ 3.220.981,55 pela parte já realizada.

A rua Raimundo Leonardi é a que está em fase mais adiantada, com 72,58% dos trabalhos concluídos. Em seguida vem a avenida Maripá com 72,52% das obras cumpridas. Segundo a administração pública, a entrega dessa obra deverá acontecer nos próximos dias, ainda este ano. “Todos os recursos estão garantidos para a finalização dessas obras, com depósitos em contas específicas”, afirma o chefe de Gabinete Jadyr Claudio Donin.

Nas ruas Pedro Álvares Cabral e Cascavel, o investimento será de R$ 4.311.023,81 e os recursos são garantidos por meio de financiamento com a Agência Francesa de Desenvolvimento. Já foram realizados 52,44% da obra. Iluminação, asfalto e parte das calçadas estarão prontas até o fim do ano, o restante da obra, incluindo a ciclovia, está previsto até fevereiro de 2017. O valor já repassado para a empresa é de R$ 2.503.154,75. A iluminação da Pedro Álvares Cabral e da Cascavel são de responsabilidade de outra empresa, que já executou 6% do serviço e recebeu o equivalente a R$ 79.040,63.

As obras da rua Félix da Cunha já foram 100% concluídas e devem ser entregues nos próximos dias. O custo final do investimento foi de R$ 1.254.467,95. Na avenida Atílio Fontana, no trecho entre a avenida Egydio Geronymo Munaretto e a rua Carlos Sbaraini foi concluído 11% das obras de revitalização. O valor estimado para conclusão é de R$ 1.310.765,71.