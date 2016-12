Tite é o oitavo melhor técnico de seleções do mundo

A Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS) divulgou nesta terça-feira o ranking dos melhores técnicos do mundo em 2016. Na categoria seleções, Tite aparece na lista como o oitavo melhor da temporada. O português Fernando Santos lidera o ranking.

A segunda posição é ocupada por Lars Lagerbeck, que comandou a surpreendente campanha da Islândia na Eurocopa.

Na categoria clubes, Diego Simeone, do Atlético de Madrid, é o primeiro, seguido por Zidane, do Real Madrid. Nenhum brasileiro aparece entre os dez primeiros.

Tite assumiu a seleção brasileira no dia 20 de junho. Sua estreia foi em 1º de setembro, em Quito, contra o Equador, com vitória de 3 a 0. Ele comandou o Brasil sem seis jogos, todos pelas eliminatórias, com seis vitórias.

OS 10 MELHORES TÉCNICOS DE SELEÇÕES DO MUNDO:

1 - Fernando Santos (Portugal) 199 pontos

2 - Lars Lagerbeck (Islândia) 71

3 - Joachim Low (Alemanha) 62

4 - Chris Coleman (País de Gales) 61

5 - Didier Deshamps (França) 52

6 - Antonio Conte (Itália) 17

7 - Ante Cacic (Croácia) 8

8 - Marc Wilmots (Bélgica) 3

8 - Tite (Brasil) 3

10- Bernd Storck (Hungria) 1

10- Ange Postecoglu (Austrália) 1

10- Adam Nawalka (Polônia) 1