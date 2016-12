Time do interior gaúcho contrata ex-Manchester e brinca com CR7

O Passo Fundo, que disputa a primeira divisão do Campeonato Gaúcho, usou uma maneira bem-humorada para anunciar seu último reforço. Em suas redes sociais, o clube publicou uma foto do atacante Cristiano Ronaldo e do volante Rodrigo Possebon, ambos à época no Manchester United, afirmando que um dos dois era a nova contratação da equipe.

Infelizmente para o torcedor do Passo Fundo, o atacante português continua no Real Madrid. O reforço do clube é Rodrigo Possebon, de 27 anos, formado nas categorias de base do Internacional. Além do Manchester, ele já passou pelo futebol português, italiano e do Catar.

