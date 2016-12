Terremoto de 7,7 graus sacode o sul do Chile

SANTIAGO — Um tremor com magnitude preliminar de 7,7 graus na escala Richter sacudiu a cidade de Puerto Montt, no sul do Chile, informou o Serviço Geológico dos EUA. O Centro de Alerta de Tsunamis no Pacífico emitiu um alerta para áreas dentro de um raio de mil quilômetros do epicentro.

A profundidade do sismo foi de aproximadamente 15 quilômetros.