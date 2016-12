Tentativa de homicídio é registrada no Santa Cruz

A noite dos militares plantonistas que começou com um homicídio na região Norte de Cascavel foi marcada também pelo registro de uma tentativa de homicídio na região Oeste da cidade. Ademar do Prado Andrade, de 27 anos, foi alvejado com dois disparos de arma de fogo em uma lanchonete na Rua Xavantes, no Bairro Santo Cruz, e socorrido com vida pelo Siate.

De acordo com informações levantadas no local, o atirador teria chegado em uma moto e, sem tirar o capacete, efetuado de cinco a seis disparos de revólver contra a vítima, que foi alvejada na barriga e no braço esquerdo. Ambos os projéteis ficaram alojados no corpo do rapaz, que foi encaminhado consciente e orientado para o Hospital Universitário.

O módulo policial do Parque São Paulo e a equipe da Rocam (Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas), além de policiais do serviço secreto, estiveram no local e deram início às primeiras investigações que possam levar a autoria da tentativa de homicídio.