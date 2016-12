Temer: veto não significa que União vai abandonar estados

BRASÍLIA - O presidente Michel Temer usou hoje um pronunciamento a jornalistas para explicar o veto parcial ao projeto de socorro aos estados, anunciado ontem. Conforme o presidente, sem contrapartida dos governo locais com vistas ao reequilíbrio fiscal, a ajuda “seria inútil”. Além disso, Temer defendeu a realização da reforma tributária em 2017.

— Isso não significa que vamos abandonar os estados — afirmou o presidente. Segundo ele, o governo federal fará negociações individuais com os entes federativos.

Falando sobre desemprego, o presidente afirmou que o país deve superar a crise no ano que vem e que o desemprego deve começar a cair no segundo semestre de 2017.

— 2017 será efetivamente um ano novo, será um ano em que, se Deus quiser, vamos vencer a crise — disse.

Nesta quinta-feira, o IBGE informou que a taxa de desemprego no país atingiu 11,9% no trimestre encerrado em novembro, no maior desde o início da série histórica, iniciada em 2012. O número de desempregados atingiu 12,1 milhões.