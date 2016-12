Temer vai passar reveillón em Restinga de Marambaia

BRASÍLIA - Destinos frequentes dos ex-presidentes Lula e Fernando Henrique Cardoso, o peemedebista Michel Temer escolheu a base militar Restinga de Marambaia, no Rio, para passar o Revéillon com a família. Ele deverá embarcar dia 29 e retornar a Brasília entre os dias 2 e 3 de fevereiro. Sua antecessora, a ex-presidente Dilma Rousseff, frequentava as bases de Marambaia e de Aratu, na Bahia.

A praia é pública, mas o acesso é restrito por área militar.

O Natal, Temer passará em sua casa, em São Paulo.