Temer se reúne como Lula em hospital em SP

RIO - O presidente Michel Temer se reuniu, na noite desta quinta-feira, com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no hospital onde a ex-primeira-dama Marisa Letícia está internada, em São Paulo. Temer está acompanhado do ex-presidente José Sarney, do presidente do Senado, Eunício Oliveira do líder do governo, Romero Jucá, e dos ministros José Serra, Henrique Meirelles, Eliseu Padilha, e Moreira Franco, que assumirá a Secretaria Geral da Presidência.

Nesta quinta, Lula já havia recebido a visita do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Na chegada ao hospital, Temer foi hostilizado.