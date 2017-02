Temer pede um minuto de silêncio e pensamento positivo por ex-primeira-dama

BRASÍLIA - O presidente Michel Temer se manifestou sobre a morte cerebral da ex-primeira-dama Marisa Letícia pela primeira vez, na manhã desta sexta-feira. Logo no início de seu discurso, na posse de três novos ministros, ele pediu um minuto de silêncio e "pensamento positivo" para a mulher do ex-presidente Lula, com quem se encontrou na noite de ontem para prestar solidariedade.

— Gostaria de fazer pensamento positivo para a ex-primeira-dama dona Marisa, que está numa situação muto delicada. Peço um minuto de silêncio para que possam homenagear dona Marisa com a nossa fé e nossa oração — disse Temer.

A cerimônia de posse está em andamento. A partir de hoje assumem postos no primeiro escalão do governo Moreira Franco (Secretaria Geral), Antonio Imbassahy (Secretaria de Governo) e Luislinda Valois (Direitos Humanos). Alexandre de Moraes também toma posse novamente, já que o Ministério da Justiça muda de nome, sendo agora Ministério da Justiça e da Segurança Pública.

No palco, junto com os novos ministros e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, foi convidado para compor o grupo o presidente do Tribunal Superior do Trabalho (TST), Ives Gandra Filho, um dos mais cotados à indicação de Temer para a vaga deixada no Supremo Tribunal Federal (STF) após a morte de Teori Zavascki.