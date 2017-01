Temer lamenta chacina em Campinas na qual ex-marido

BRASÍLIA – O presidente Michel Temer lamentou, em mensagem publicada no Twitter, da chacina ocorrida em Campinas, no interior de São Paulo. “Lamentamos profundamente as mortes ocorridas em Campinas. Manifestamos nosso pesar junto às famílias. Que 2017 seja um ano de mais paz!”, afirmou o presidente na rede social.

Na noite de réveillon, o técnico de laboratório Sidnei Ramis de Araújo, de 46 anos, aproveitou o som da queima de fogos, pulou o muro de uma casa e matou 12 pessoas, entre elas sua ex-mulher Isamara Filier, de 41 anos, e o filho. Ele invadiu a casa disparando uma pistola 9 mm pouco antes da meia-noite, depois atirou contra a própria cabeça. O motivo do crime seria a separação do casal e uma disputa pela guarda do filho, João Victor Filier de Araújo, de 8 anos.

Com os disparos feitos por Sidnei, uma das vítimas chegou a pensar que estava ouvindo o barulho de fogos. Ela percebeu o que estava acontecendo ao ver uma das vítimas caindo ao chão. Só sobreviveu porque correu e se escondeu em um banheiro da casa, segundo a polícia.