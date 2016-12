Temer diz que operação da Políca Federal é natural

BRASÍLIA — Depois de anunciar, em Maceió, investimentos para combater os efeitos da seca no Nordeste, o presidente Michel Temer avalizou nesta terça-feira a operação da Polícia Federal que cumpriu mandados de busca e apreensão em empresas subcontratadas pela chapa Dilma-Temer durante a campanha eleitoral de 2014. Em rápida entrevista coletiva, Temer disse ver com naturalidade a ação da PF, feita a pedido do relator do processo que investiga irregularidades na campanha, o juiz Herman Benjamin, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

— Faz parte da investigação. Isso é natural, não há nenhuma irregularidade nisso. A investigação segue adiante com depoimentos, perícias, enfim, fatos como este que visam exatamente a instruir o processo que está no Tribunal Superior. Nenhuma preocupação — disse Temer.

A avaliação de Temer vai no sentido oposto da manifestação da ex-presidente Dilma, feita por meio de seu advogado, Flavio Caetano. Em nota, Dilma disse ver com "perplexidade" a ação levada a cabo em meio ao recesso do Judiciário. E cobrou direito ao contraditório.

Na capital alagoana, Temer anunciou investimentos de R$ 756 milhões contra a seca em 15 estados do Nordeste e na Amazônia. Em Alagoas, parte dos recursos será usado para a construção de cerca de três mil cisternas.