Temer decreta luto oficial de três dias pela morte da ex-primeira-dama Marisa Letícia

BRASÍLIA - O presidente Michel Temer decretou luto oficial de três dias em razão da morte da ex-primeira-dama Marisa Letícia, nesta sexta-feira. Temer e a esposa, Marcela, transmitiram condolências à família do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, companheiro de Marisa.

A ex-primeira-dama Marisa Letícia, de 66 anos, morreu nesta sexta-feira no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. A mulher do ex-presidente Lula estava internada desde o dia 24 de janeiro, quando sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC), decorrente do rompimento de um aneurisma que ela tinha no cérebro, diagnosticado há cerca de dez anos. O protocolo de morte encefálica foi concluído após dois exames confirmarem a perda definitiva e irreversível das funções cerebrais.

Mais cedo, em cerimônia de posse de ministros no Palácio do Planalto, Michel Temer havia pedido no seu discurso que se fizesse um minuto de silêncio e "pensamento positivo" para a mulher de Lula, que já estava em um quadro de morte cerebral "irreversível", segundo os médicos.

LEIA A ÍNTEGRA DA NOTA DE TEMER:

Lamento profundamente o falecimento da Senhora Marisa Letícia Lula da Silva hoje, em São Paulo. Neste momento de profunda dor e pesar na família do ex-presidente Lula, eu e Marcela transmitimos a ele, a seus filhos e aos demais familiares e amigos, as mais sinceras condolências.

Em razão do falecimento, decreto luto oficial de três dias.