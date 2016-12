Técnico do Chelsea pagou cervejas a jornalistas para comemorar grande fase

Com 12 vitórias seguidas e apenas três gols sofridos nesta sequência, o Chelsea tem todos os motivos para rir à toa neste Campeonato Inglês. E, antes do Natal, o técnico Antonio Conte encontrou uma maneira, no mínimo, inusitada para comemorar a grande fase: pagando uma rodada de cerveja, em um pub londrino, a jornalistas setoristas do clube. Quem revelou a história foi John Southall, repórter da BBC.

- Uma dezena de jornalistas foram convidados para uma bebedeira pré-Natal com o técnico depois de sua entrevista coletiva. Então fomos a um pub e ele nos pagou uma cerveja. Foi muito prazeroso - revelou John Southall.

- Tenho que dizer que ele foi uma companhia muito agradável. Eu acho que reflete o que ele tem feito pelo clube. Os jogadores sabem exatamente onde estão com ele dentro e fora de campo e seu gerenciamento parece ser muito bom - acrescentou.