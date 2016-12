Taxista que estava desaparecido é encontrado morto

O corpo do taxista Tranquilo Noro Ceolin foi encontrado em uma fazenda às margens da BR 277, em Guaraniaçu, por volta das 11 horas. Ele estava desaparecido desde segunda-feira. O carro da vítima tinha sido encontrado ainda no dia do desaparecimento, na região de Rio Bonito do Iguaçu, com uma mancha de sangue. O IML ( Instituto Médico Legal) de Cascavel foi ao local para buscar o corpo. O taxista tinha 80 anos.