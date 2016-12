Taxista de 80 anos que estava desaparecido é achado morto

Guaraniaçu - A angústia dos familiares de Tranquilo Antônio Ceoli, que estava desaparecido há dois dias, deu lugar à tristeza na manhã de ontem, quando o taxista de 80 anos foi encontrado morto em uma fazenda às margens da BR-277.

De acordo com um sobrinho de Tranquilo, o tio era muito conhecido na cidade e sumiu por volta das 15h de segunda-feira, quando partiu para sua última corrida. “Ninguém viu para onde ele foi, nem com quem saiu. A única coisa que sabemos é que o veículo foi encontrado uma hora depois, batido, com o airbag acionado e com manchas de sangue”, relatou. O carro estava em uma estrada rural próxima a Campo Bonito.

“Andamos por todo lado para tentar achar ele e hoje [ontem] o Corpo de Bombeiros e policiais de Cascavel foram para Guaraniaçu para tentar encontrá-lo”. O corpo foi levado para o IML de Cascavel a fim de passar por exame técnico antes de ser liberado aos familiares para sepultamento.

Questionado se Tranquilo possuía alguma inimizade na cidade, o sobrinho disse que a única coisa que pode ter acontecido é ele ter cobrado uma corrida e a pessoa não ter gostado. “Pode ser que as pessoas não quiseram pagar e acabaram matando ele”, afirmou. Há cerca de um mês o taxista tinha sido vitima de um assalto, reagiu e acabou ferindo o criminoso com uma facada no pescoço.

Cascavel

Em Cascavel, outro taxista foi alvo de falsos clientes na manhã de ontem. Ele estava como de costume na rodoviária quando um casal jovem entrou no veículo dizendo que queria ser levado até o Bairro Lago Azul.

Na chegada ao local, os dois anunciaram o assalto, colocaram o taxista no porta-malas e rodaram por cerca de cinco minutos. Na sequência, a vítima foi libertada sem o carro, um Toyota Etios. O motorista contou que temeu ser morto, pois a dupla disparou dois tiros logo após libertá-lo.