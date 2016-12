Taxas do Detran vão ficar mais caras a partir de 1º de janeiro

As taxas cobradas pelo Detran-PR (Departamento de Trânsito do Paraná) vão ficar mais caras a partirde domingo, 1º de janeiro de 2017. A correção será base no IPCA, ou seja, em 6,99%. Confira a seguir os novos valores:

- Emissão de CNH ( 1ª e 2ª vias): R$ 80,12;

- Registro da Carteira de Habilitação de Estrangeiro: R$ 160,26;

- Emissão de Licença para Aprendizagem de Direção Veicular - LADV (1ª e 2ª vias): R$ 46,10;

- Perícia Técnica e Médica Especial: R$ 104,33;

- Registro de Centros de Formação de Condutores (por CFC): R$ 206,72;

- Curso de Atualização para Profissionais (conforme Res. 358 CONTRAN item 3.6) - por candidato: R$ 172,84;

- Avaliação Psicológica para fins Pedagógicos: R$ 156,31;

- Reabilitação: R$ 156,31;

- Alteração de Dados - Cadastro do condutor: R$ 31,24;

- Registro Eletrônico da CNH de outra UF: R$ 46,12;

- Histórico do Cadastro do Condutor: R$ 61,82;

- Certidões de Habilitação: R$ 49,95;

- Permissão Internacional para Dirigir – PID: R$ 93,76;

- Registro Cadastral de Certificados e Cursos Especializados: R$ 49,95;

- Vistoria em Entidades Credenciadas (para abertura, reforma, mudança de endereço...): R$ 217,78;

- Licença Veicular para Veículos de Aprendizagem: R$ 22,96;

- Laudo de Exame Médico Especial (2ª via): R$ 62,52;

- Curso de Reciclagem - Modulo de Legislação (por candidato): R$ 41,46;

- Curso de Reciclagem - Modulo de Direção Defensiva (por candidato): R$ 27,33;

- Curso de Reciclagem - Modulo de Primeiros Socorros (por candidato): R$ 27,33;

- Curso de Reciclagem - Modulo de Relacionamento Interpessoal (por candidato): R$ 27,33;

- Exame Teórico -Técnico (1o exame, reteste, remarcação): R$ 47,41;

- Exame de Aptidão Física e Mental (1º exame, reteste, remarcação): R$ 61,47;

- Avaliação Psicologica (1º exame, reteste, remarcação): R$ 91,83;

- Exame Prático de Direção Veicular (1º exame): R$ 46,33;

- Exame Prático de Direção Veicular (reteste, remarcação): R$ 31,24;

- Primeiro Registro de Veículo: R$ 124,99;

- Emissão de CRV (1ª e 2ª vias): R$ 120,91;

- Alteração de Características ( Cor, Carroceria, Combustível, 3º Eixo, Adaptações...): R$ 120,56;

- Alteração da Categoria do Veículo: R$ 49,95;

- Transferência de Município: R$ 49,95;

- Transferência de Propriedade: R$ 122,11;

- Reativação Cadastral: R$ 49,95;

- Alteração dados Cadastrais: R$ 31,24;

- Inclusão ou Liberação de Gravame: R$ 49,95;

- Baixa do Registro do Veículo: R$ 65,39;

- Transferência Eletrônica do Registro do Veículo entre UF: R$ 45,91;

- Credenciamento (por CPF ou CNPJ): R$ 250,13;

- Renovação Anual de Credenciamento ( por CPF ou CNPJ): R$ 125;

- Vistoria: R$ 46,33;

- Vistoria Domiciliar: R$ 62,52;

- Lacre: R$ 22,59;

- Licença de Para-Brisa (por dia): R$ 12,49;

- Autenticações: R$ 12,49;

- Boletim de Ocorrência de Acidentes: R$ 31,24;

- Registro de Ocorrência de Acidentes: R$ 21,84;

- Perícia de Acidentes de Trânsito: R$ 49,95;

- Licenciamento Anual (1ª e 2ª vias): R$ 80,87;

- Autorização Prévia para Alteração de Características: R$ 21,84;

- Autorização Prévia para Confecção de Placas (Fabricantes e Importados): R$ 22,59;

- Estada no Pátio (por dia): R$ 25,86;

- Estada no Pátio da PMPR (por dia): R$ 25,86;

- Serviço de Remoção: R$ 93,76;

- Expediente:R$ 18,81;

- Emissão de Crachás (por crachá): R$ 18,81;

- Resultado da Avaliação Psicológica para fins Pedagógicos:R$ 18,81;

- Certificados (2as vias): R$ 31,24;

- Vistoria em Veículos de Aprendizagem: R$ 31,24;

- Cadastramento de Financeira: R$ 49,95;

- Indeferimento de Processos: R$ 18,81;

- Reprografias: R$ 12,49;

- Fornecimento de Documento Microfilmado - Digitalizado: R$ 18,81;

- Alteração de Categoria - Condutor: R$ 31,24;

- Alteração de Instrutor: R$ 31,24;

- Cadastramento de Veículo: R$ 31,24;

- Etiqueta Auto-Destrutiva para Chassi: R$ 31,24;

- Plaqueta de Identificação de Chassi: R$ 31,24;

- Autorização para Lacre em outra UF: R$ 25;

- Levantamento/Desarquivamento de Processos: R$ 21,84;

- Correção Cadastral: R$ 18,81;

- Certidões: R$ 36,69;

- Autorização Prévia para Certificado de Segurança Veicular - CSV: R$ 49,95;

- Autorização para Circulação de Veículo Escolar: R$ 49,95;

- Autorização para Gravar e/ou Remarcar Dados de Identificação do Veículo: R$ 21,84;

- Autorização Prévia para Utilização de Equipamento Suplementar: R$ 21,84;

- Concessão de Autorização para Utilização de Placas de Experiencia: R$ 250,13;

- Renovação Anual de Concessão de Placas de Experiencia: R$ 125,04;

- Cancelamento da Comunicação de Venda: R$ 31,24;

- Autorização Prévia para Veículo Artesanal (protótipo): R$ 21,84;

- Regularização de Alteração de Características: R$ 149,83;

- Cursos Diversos - até 30 horas (por candidato): R$ 123,46;

- Cursos Diversos - até 50 horas (por candidato): R$ 205,75;

- Cursos Diversos - até 100 horas (por candidato): R$ 411,48;

- Cursos Diversos - até 150 horas (por candidato): R$ 617,25;

- Cursos Diversos - a partir de 150 horas (por candidato): R$ 987,58.