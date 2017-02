Supermercados do Reino Unido fazem racionamento de alface

LONDRES - Amado por muitos, principalmente por quem está de dieta, o alface agora é um produto raro no Reino Unido. Problemas climáticos na Espanha reduziram a produção e levaram os supermercados a limitarem a venda de alface a apenas três unidades por cliente. Tesco, Morrisons e Sainbusry colocaram restrições para a venda.

A falta de alface se segue a um período com baixa oferta de abobrinha, brócolis e berinjela. São itens que costumam ser produzidos principalmente no sul da Europa e os problemas podem se seguir até março.

“Por causa de más condições climáticas na Espanha, temos alguns problemas de disponibilidade, mas estamos trabalhando para resolver isso o mais rápido possível. Para garantir que os clientes não fiquem sem, estamos limitando a três unidades a compra de alface”, afirma o comunicado do Tesco.

Quarta maior rede de supermercados, o Morrisons também limitou a compra de vegetais a três unidades de brócolis por pessoa e três de alface. Segundo um porta-voz, os estoques estão em bom nível, mas eles têm percebido o aumento das compras por cafés e restaurantes, o que pode colocar um risco no fornecimento para os clientes habituais.

“Estamos fazendo tudo que podemos para apoiar os produtores e retomar o fornecimento normal o mais rapidamente possível”, disse um porta-voz do Asda.

Já o Sainsbury’s informou que está conversando com os fornecedores para manter o nível de estoque, mas que iria limitar as compras no atacado.