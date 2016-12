Suárez curte as férias no Uruguai com a mulher

O trio MSN vem curtindo adoidado as férias. Enquanto Messi está em Rosario, na Argentina, sua cidade natal, e Neymar segue no Brasil, onde disputa o Jogo das Estrelas, no Maracanã, nesta quarta, Suárez está no Uruguai. Nesta quarta, o atacante postou uma foto nas redes sociais ao lado da mulher, em San Antonio. Suárez férias

Suárez