Sperafico representa evolução para o automobilismo, diz Gatti

Se o caminho para a evolução e recuperação do automobilismo brasileiro passa pelo apoio ao kart e às categorias de base; se precisamos ter mais escolas de pilotagem, e se o incentivo às competições regionais é fundamental, então a voz de Rubens Gatti, presidente da Federação Paranaense de Automobilismo (FPrA), deve ser ouvida. Gatti, em sua gestão à frente da entidade que regula o esporte a motor no Paraná, trabalhou sempre nesse sentido, de dar mais oportunidades aos pilotos e competições locais, para fortalecer o crescimento das corridas.

Exatamente por pensar assim é que o presidente da FPrA apoia a candidatura de Milton Sperafico, da chapa Bandeira Verde, à presidência da Confederação Brasileira de Automobilismo. Sperafico, também paranaense, acompanhou o trabalho de Gatti desde que começou em Rolândia e, depois, se estendeu até Cascavel, Londrina, Maringá, Curitiba Pato Branco, entre outras cidades paranaenses. “O Milton acompanhou tudo de perto, sempre esteve por aqui, apoiando, ajudando. Ele tem toda a família na região e dezenas deles são pilotos, ou seja, gente que acompanha automobilismo desde que nasce. E ele, como também já foi piloto, e mesmo quando parou de correr continuou dentro dos autódromos, sabe o que é preciso fazer, entende as necessidades. Por isso, o meu voto é dele”, disse Gatti.

Milton Sperafico agradeceu as palavras do presidente da Federação Paranaense e reiterou o que ele disse. “Isso que o Gatti falou é verdade... A gente que vive o automobilismo, dentro e fora das pistas, de macacão e capacete, ou mesmo no paddock, a gente sabe o que o piloto precisa. Sabe quais são as dificuldades e necessidades que enfrentamos desde o começo, desde o início no kart. Por isso eu admiro, respeito, entendo e pretendo dar continuidade ao ótimo trabalho do Gatti. E não apenas no Paraná, mas em todas as Federações, do País todo, principalmente naquelas das regiões Norte e Nordeste, onde o automobilismo brasileiro mais necessita de apoio, orientação e parceria. Obrigado, Gatti! O esporte a motor no Brasil precisa de pessoas como você”, disse Milton Sperafico.