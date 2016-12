Sorteio define a fase de grupos

Assunção - O sorteio dos grupos da Libertadores 2017, realizado na noite de quarta-feira em Luque, no Paraguai, definiu os primeiros passos dos brasileiros na próxima edição da competição. O Flamengo caiu em chave difícil, com rivais conhecidos, e o Atlético-PR pegará o Millonarios (COL) na segunda eliminatória.

O rival do Furacão chegou à Libertadores por ser o maior pontuador do Campeonato Colombiano em 2016, considerando os torneios Apertura e Finallización, mas passou por um desmanche, com sete baixas: Jonathan Estrada, Carlos Henao, David Valencia, Lewis Ochoa, Héctor Quiñones e Rafael Carrascal deixaram o clube após o fim da temporada. A equipe repôs as perdas e anunciou cinco jogadores na última terça-feira, com nenhum nome de peso ou conhecido dos brasileiros.

O Millonarios aposta no Estádio El Campín e na sua grande torcida (é a segunda maior da Colômbia) para sufocar os adversários quando joga em casa. O time tem 14 títulos colombianos, mas nunca venceu um torneio continental de peso.

Também na segunda eliminatória, o Botafogo terá pela frente o Colo-Colo. O time da capital chilena chegou à Libertadores ao ser campeão da Copa do Chile. O clube tem 30 títulos nacionais e já conquistou a Libertadores em 1991. Conta no elenco com o veterano atacante Esteban Paredes e tenta o reforço do ex-Palmeiras Jorge Valdivia.

Grupo do Palmeiras

Campeão brasileiro, o palmeiras não deverá ter dificuldades dentro do Grupo 5, que já tem Peñarol e Jorge Wilstermann confirmados. O tradicional time uruguaio é o mais perigoso, tendo conquistado sua vaga com o título do campeonato local. Já a equipe boliviana também faturou o título nacional este ano, porém o campeonato não tem lá grandes equipes. A chave ainda pode ganhar a presença de Carabobo, Junior Barranquila, Atetico Tucuman e El Nacional, que disputam a pré-Libertadores.

Grupo do Santos

Vice-campeão brasileiro, o Santos caiu em uma chave teoricamente fraca, com os colombianos Independiente Santa Fe, atual campeão do Finalización, e o peruano Sporting Cristal, que está na Libertadores graças ao título do Campeonato Descentralizado. O Santa Fe foi nove vezes campeão colombiano e nunca levou a Libertadores, mas em 2015 venceu a Copa Sul-Americana e pode fazer frente ao Peixe. O outro integrante do Grupo 2 virá da fase preliminar e poderá ser Universidad de Sucre, Montevideo Wanderers, Atlético Cerro, Unión Española ou The Strongest.

Grupo do Flamengo

Terceiro colocado no Brasileirão 2016, o Flamengo já sabe que terá San Lorenzo e Universidad Católica como rivais no Grupo 4. A chave é a mais complicada para os representantes do futebol pentacampeão do mundo e ainda pode ganhar a presença de Atlético-PR, Millonarios, Universidad de Sucre, Montevideo Wanderers ou Universitario, que disputam a fase preliminar. O argentino San Lorenzo, campeão da Libertadores 2014, é o atual vice-campeão argentino e chegou à semifinal da Copa Sul-Americana, tendo sido eliminado pela Chapecoense. Já o chileno Universidad Católica disputará a Libertadores 2017 como campeão do Torneio Clausura 2015/16 e do Torneio Apertura 2016/17.

Grupo do Atlético-MG

Quarto colocado no Campeonato Brasileiro, o Atlético-MG terá como primeiros rivais na Libertadores 2017 os paraguaios do Libertad, os argentinos do Godoy Cruz e os bolivianos do Sport Boys. O Libertad é o principal expoente do futebol paraguaio, dono de 18 títulos nacionais e presidido pelo atual presidente do Paraguaio, Horacio Cartes. Classificou-se para a Libertadores por ter vencido o Torneio Apertura. Já o Godoy Cruz participará pela terceira vez da competição continental. Para esta edição, conseguiu a vaga ao terminar em quarto no Campeonato Argentino. Por sua vez, o Sport Boys é o ascendente do Campeonato Boliviano. Estreou na primeira divisão na temporada 2013/14 e na seguinte, encerrada em maio, venceu o Torneio Apertura 2015.

Grupo da Chapecoense

Campeão aclamado da Copa Sul-Americana e em reestruturação, a Chapecoense também já conhece todos os adversários da fase de grupos da Libertadores: Nacional (URU), Lanús (ARG) e Zulia (VEN). A chave é considerada complicada. O Nacional é o atual vice-campeão uruguaio e um dos times mais tradicionais do continente. Tem três títulos da Libertadores (1971, 1980 e 1988), um da Sul-Americana (1989) e 46 do Uruguaio. Na Libertadores deste ano, caiu nas quartas este ano depois de ter despachado Corinthians (oitavas) e Palmeiras (fase de grupos). Já o Lanús é o atual campeão argentino e tem ainda dois títulos continentais: a Copa Sul-Americana de 2013 e Copa Conmebol de 1996. Por sua vez, o Zulia é azebra do grupo. Está na competição por ter encerrado jejum de 11 anos sem títulos ao vencer o Clausura Venezuelano.

Grupo do Grêmio

Outro que conheceu os três adversários do grupo no sorteio da Libertadores é o Grêmio, atual campeão da Copa do Brasil. Na chave 8 terá como adversários Guaraní (PAR), Zamora (CHI) e Deportes Iquique (VEN). O Guaraní chamou a atenção na Libertadores 2015 ao eliminar o Corinthians nas oitavas de final. Está nesta edição por ter vencido o Clausura paraguaio. Já o Zamora é o atual campeão venezuelano e o Deportes Iquique chega à Libertadores como vice-campeão do Torneio Apertura 2016/2017, no Chile.