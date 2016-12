Sorteio da ACIASI foi realizado na segunda-feira

A ACIASI (Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Serranópolis do Iguaçu), em parceria com a Administração Municipal, realizou na segunda-feira (26) o sorteio dos prêmios de fim de ano. O evento foi na Àrea Central do Município em frente à Paróquia Nossa Senhora de Fátima.

Nesta mesma data também foi realizada celebração comemorando os 06 anos de fundação da Paróquia.

Durante este ano já tinham sido realizados dois sorteios da ACIASI, sendo no dia das mães e no dia dos pais. Este último sorteio de fim de ano encerrou a entrega das premiações deste ano de 2016.