Snapchat comprará start-up israelense de realidade aumentada

RIO - O aplicativo de mensagens e vídeos instantâneos Sanpchat está negociando a comprá da start-up israelense de realidade aumentada Cimagine Media por um valor estimado entre US$ 30 milhões e US$ 40 milhões, o que seria a primeira aquisição da empresa em Israel, informou o jornal econômico israelense “Calcalist” neste domingo.

A Cimagine desenvolve o “True Marketless Augmented Reality”, tecnologia que permite os usuários a dispor virtualmente móveis e utensílios domésticos que queiram comprar no espaço de suas casas, em aparelhos móveis, com o “clique” de apenas um botão.

A Cimagine se tornará o centro de pesquisa e desenvolvimento do Snapchat em Israel e espera-se que a start-up amplie rapidamente sua força de trabalho de atuais 20 funcionários. O time altamente qualificado da companhia é o principal motivo da compra, ao invés da tecnologia, informou o “Calcalist”.

Representantes da Cimagine se recusaram a comentar a reportagem do jornal econômico.

Com sede em Venice, Califórnia, o Snapchat deve realizar sua oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) em março, com valor de mercado estimado em US$ 25 bilhões.