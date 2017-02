Snap, matriz do Snapchat, anuncia oferta pública de ações

NOVA YORK - A Snap Inc., dona do popular aplicativo de fotos, vídeos e mensagens instantâneas Snapchat, busca arrecadar até US$ 3 bilhões em uma oferta pública inicial (IPO) de ações, cujo pedido foi formalizado nesta quinta-feira através de um prospecto público. De acordo com a demanda de investidores, o valor pode mudar.

A altamente esperada IPO deve ser uma das maiores desde que o grupo chinês de varejo online Alibaba abriu seu capital em 2014. A Snap, por sua vez, é mais conhecida do que a empresa de e-commerce, puxando comparações, portanto, com outras do setor de tecnologia, como Facebook ou Twitter.

A Snap, com sede em Los Angeles, registrou receita de US$ 404,5 milhões em 2016, bem mais do que os US$ 58,7 milhões faturados em 2015. A perda líquida da empresa foi de US$ 514,6 milhões no ano passado, e US$ 372,9 milhões no ano anterior.

A companhia informou no prospecto que 158 milhões de usuários usam o Snapchat diariamente. A receita média trimestral por usuário em uma base mundial avançou para US$ 1,05 no quarto trimestre de 2016, ante US$ 0,31 no mesmo período de 2015.

No ano passado, o Snapchat entrou com pedido confidencial de IPO no Securities and Exchange Commission (SEC, órgão regulador do mercado de capitais nos EUA).

O prospecto da IPO é a primeira oportunidade para investidores conhecerem a companhia que é conhecida pela discrição sobre os negocios. O próximo passo sera um roadshow, no qual o diretor-executivo Evan Spiegel e sua equipe de administração se reunirão com possíveis investidores para explicar a estratégia da companhia.