Sindicato oficializa denúncia contra fechamento de agência

Cascavel – Para evitar o fechamento da agência do Banco do Brasil do Bairro São Cristóvão, representantes do Sindicato dos Bancários de Cascavel e região foram ontem até a sede do MPT (Ministério Público do Trabalho). O documento com a reivindicação também foi deixado no MPF (Ministério Público Federal) e no Procon.

O presidente do Sindicato dos Bancários de Cascavel e Região, Gladir Basso, alega que não há justificativas para que a agência seja fechada, diante do lucro que obtêm e do público, de quase 100 mil pessoas, que necessita dos serviços.

“Por isso criamos o documento técnico e jurídico para mostrar a importância da agência. O MPF e o MPT podem proteger os funcionários e o Procon entrar com ação civil pública. Vamos aguardar os posicionamentos e esperamos que os órgãos atendam a reivindicação”, ressalta.

No início do mês, sindicalistas já haviam realizado manifestação em frente à agência. O documento que foi elaborado ganhou reforço de um abaixo assinado da população.

Conforme o presidente do sindicato, só neste ano, o BB eliminou no País 9.400 funcionários por meio de PDI (Plano de Demissão Incentivado).

Ele acrescenta que as agências atendem muito além da capacidade de público e que os funcionários podem ser ainda mais sobrecarregados.

“Caso a agência do Bairro São Cristóvão seja fechada, a demanda de 7 mil clientes se deslocará ao Centro e nossa preocupação é de uma deficiência maior nos atendimentos ressalta”, Basso.