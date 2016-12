Sicredi libera R$ 312 mi para o custeio agrícola

Medianeira - Na contramão de outras instituições financeiras, o Sicredi cresce tanto em abertura de novas agências quanto no fomento ao crédito na região dos campos gerais. Em 2016, a instituição financeira cooperativa liberou mais de R$ 312 milhões em recursos para o custeio agrícola, um crescimento de 60% em relação a 2015. Em âmbito nacional, o Sicredi já é o 3° maior repassador de Crédito Rural no Brasil, com volume que supera os R$ 15 bilhões. No Paraná, a condição é ainda melhor, ficando na segunda posição em recursos liberados ao setor.

De acordo com o presidente da regional Sicredi Campos Gerais, Popke Ferdinand van der Vinne, esse crescimento se deve em parte à consolidação da marca Sicredi em todo o Brasil, porém não deixando de lado a forte ligação das cooperativas com as regiões onde atuam. “Hoje, o Sicredi está presente em 20 estados do País, mas a forma de organização com a área de atuação permite que tenhamos um olhar especial para cada região onde atuamos. Nos Campos Gerais, o Sicredi nasceu para apoiar e desenvolver o agronegócio, cresceu e expandiu sua atuação para todos os públicos, mas continua sendo um forte parceiro do homem do campo”, destaca o presidente. Na região, a matriz da Sicredi está em Medianeira.