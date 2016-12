Sicoob conquista o selo de amigo da comunidade

Cascavel - Há vários aspectos que diferenciam as atividades de uma cooperativa de crédito daquelas priorizadas por instituições convencionais do ramo financeiro. Uma das mais importantes é o elevado grau de envolvimento das cooperativas com o cotidiano das suas comunidades. Programas de alcance educacional, social, ambiental e pedagógico se transformam em aliados do compromisso de promover avanços que possam, gradualmente, melhorar a qualidade de vida das pessoas.

Constituído há 15 anos, o Sicoob Credicapital é uma referência na promoção de ações de cunho social. Tanto que de 2011 para cá conquista o selo de Cooperativa Amiga da Comunidade. O reconhecimento é entregue pelo Instituto Sicoob e integra todas as cooperativas singulares ligadas ao Sistema Sicoob Central Unicoob, um dos maiores e com alguns dos melhores índices de crescimento do cooperativismo de crédito do País. Neste ano de 2016, o Sicoob Credicapital recebeu novamente o selo.

O reconhecimento foi entregue há poucos dias em cerimônia em Maringá ao presidente do Conselho de Administração, Guido Bresolin Júnior, aos diretores Valdir Pacini e Leandro Khul. O selo, que também busca a integração das singulares e o contínuo fortalecimento do sistema, estimula a expansão de ações e resultados nas áreas da cidadania fiscal, educações financeira e cooperativista, consumo consciente, campanhas sociais, biblioteca digital comunitária e atividades de empreendedorismo a jovens.

Processos

Guido lembra que o selo de Cooperativa Amiga da Comunidade começou como uma gincana e devido ao crescimento nos últimos cinco anos, com a grande quantidade de projetos e seus impactos, evoluiu e virou um processo que valoriza e dissemina os fundamentos do cooperativismo. Outro aspecto que merece destaque, conforme o presidente do Conselho de Administração do Sicoob Credicapital, é que o selo compactua com os objetivos do milênio da ONU (Organização das Nações Unidas), que almeja avanços na qualidade de vida de comunidades de todo o mundo. O prêmio reconhece aspectos culturais, sociais, ambientais e comunitários.

Para o diretor-presidente do Sicoob Credicapital, Valdir Pacini, o selo assume a condição de balizador, que indica e comprova que ela coloca em prática com eficiência o sétimo dos princípios do cooperativismo, que é o interesse pela comunidade. “Além de benefícios na prestação de serviços e produtos com condições diferenciadas e de forma personalizada, atuamos também para o crescimento das pessoas em vários campos, desde o educacional à sua qualidade de vida”, conforme Valdir, que ressalta a importância de todos os colaboradores e cooperados na conquista de mais um selo.