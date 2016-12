Siate atende ferido por arma de fogo durante a madrugada

Uma tentativa de homicídio que pode também pode ser um roubo seguido de agressão grave foi registrada na madrugada desta sexta-feira em Cascavel. Os socorristas do Siate atenderam Luís Fernando Pereira dos Santos, de 23 anos, com ferimento causado por arma de fogo. A situação ocorreu por volta das 3h no Bairro Colmeia.

A vítima foi atendida em frente a uma residência na qual pediu ajuda, na Rua Serra do Parati, quase esquina com Monsenhor Guilherme, próximo campo de futebol do bairro. Ela estava com uma perfuração que transfixou a bochecha esquerda e também com um corte na cabeça.

Equipes da Polícia Militar também estiveram no local e levantaram informações que o/os atirador/res fugiram em um Fiat Siena de cor escura, mas sem saber se o carro pertence à vítima ou ao/s agressor/res. O local do ferimento da vítima dificultou a comunicação com os militares.

Uma equipe do Setor de Homicídios da Polícia Civil também esteve no local para coletar informações que possam levar à autoria da agressão. A vítima foi levada para o Hospital Universitário com quadro clínico estável.