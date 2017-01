Série 'Sem volta', da Record, aposta na ação e no suspense

RIO - Durante três meses, as cidades de Teresópolis, Casimiro de Abreu, Petrópolis e a capital do Rio serviram como locações da série “Sem volta”. A produção nacional, que estreia na quarta-feira, dia 4, às 22h45m, aposta num gênero ainda pouco explorado no país, a ação misturada ao suspense e ao drama.

Composta por 13 episódios, que vão ao ar de segunda a sexta, a história de Gustavo Lipsztein, dirigida por Edgard Miranda, acompanha um grupo de 11 montanhistas, com idades entre 16 e 50 anos e níveis diferentes de experiência, que vão escalar a Agulha do Diabo, formação rochosa com 2.050 metros, localizada no Parque Nacional da Serra dos Órgãos, em Teresópolis. O passeio não sai como esperado e, no meio do caminho, empecilhos como uma tromba d’água levam as emoções à flor da pele. João (Heitor Martinez), o mais experiente do grupo, não resiste ao acidente e morre. E Yordi (Silvio Guindane), o guia contratado, sofre com uma fratura na perna.

Assim, resta a cada um dos montanhistas enfrentar seus próprios medos.

— A série nasceu porque acredito que descobrimos a verdadeira natureza das pessoas quando as jogamos numa situação extrema. Aí vemos quem é egoísta, solidário, corajoso e covarde — explica Lipsztein. — Acho muito legal a Record ter apostado em colocar uma série thriller na grade. Lá nos Estados Unidos elas existem com alguma frequência e fazem bastante sucesso.

No elenco estão nomes como Camila Rodrigues, Angelo Paes Leme, Nicola Siri, Roger Gobeth, Guilherme Dellorto e Juliana Schalch.