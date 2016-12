Sem mandato, Fruet tenta colar em Osmar

Sem mandato, a partir de 1º de janeiro, o prefeito de Curitiba, Gustavo Fruet (PDT), já definiu sua estratégia. Vai descansar três meses e tentar colar no ex-senador Osmar Dias (PDT, um dos fortes candidatos ao Governo do Estado em 2018. “Acho que hoje o candidato mais forte, é evidente que é do nosso partido, é o senador Osmar Dias, disse Fruet à rádio CBN. Um pedetista histórico ligado a Osmar Dias - afastado do partido sob influência de Fruet -, desdenha da inclinação repentina de Fruet sobre o ex-senador. "Ele (Fruet) nunca chamou o Osmar para uma conversa. O partido ficou relegado a segundo e terceiro planos no comando da prefeitura. Perdemos militância e líderes históricos desde os tempos de Brizola. Agora, ele quer diálogo, aproximação. Perdeu o bonde, não vai ter espaço. Osmar não quer estorvo", disse.