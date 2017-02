Secretário de Defesa dos EUA adverte que ataque nuclear norte-coreano terá resposta 'esmagadora'

SEUL — Qualquer ataque nuclear da Coreia do Norte contra os Estados Unidos, ou contra seus aliados, comportará uma resposta "efetiva e esmagadora", declarou o secretário americano da Defesa, James Mattis, em Seul, nesta sexta-feira (horário local).

Mattis está na Coreia do Sul no âmbito de uma viagem pela Ásia que também inclui passagem por Tóquio.

Coreia do Sul e Japão manifestaram sua preocupação com as declarações do ainda candidato à Casa Branca. Durante a campanha eleitoral, o agora presidente dos EUA, Donald Trump, disse que retiraria as tropas americanas de ambos os países, se não reforçassem sua contribuição financeira no âmbito militar.

Cerca de 28.500 soldados americanos se encontram estacionados na Coreia do Sul, e 47 mil, no Japão.

"Qualquer ataque contra os Estados Unidos, ou contra nossos aliados, será derrotado, e qualquer uso de armas nucleares comportará uma resposta que será efetiva e esmagadora", garantiu Mattis à imprensa antes de uma reunião com seu colega sul-coreano, Han Min-Koo.

Mattis visitou Seul para "destacar o compromisso prioritário dos Estados Unidos em nossa aliança bilateral" e deixar claro o "completo compromisso" do governo Trump de defender a democracia da Coreia do Sul, insistiu.

Mattis e o primeiro-ministro sul-coreano, Hwang Kyo-Ahn, concordaram em trabalhar no deslocamento de um sistema antimísseis americano THAAD. A medida conta com forte oposição da China.