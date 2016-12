Secretaria Estadual de Esporte lança programa “Verão Paraná”

Curitiba - Com o objetivo de proporcionar diversão e entretenimento aos veranistas paranaenses e moradores locais, o Governo do Paraná realizará atividades recreativas, esportivas, de lazer e eventos por meio de ações promocionais no Litoral do Estado na temporada 2017.

As atividades serão realizadas de 3 de janeiro a 6 de fevereiro e ocorrerão de terça a domingo em dois postos fixos nas praias de Caiobá (Matinhos) e Ipanema (Pontal do Paraná), com equipes itinerantes atendendo também outros balneários.

Nesses locais, uma equipe composta por 40 instrutores (professores e acadêmicos de educação física) trabalhará um programa de atividades diárias que incluirá ginástica, dança, recreação (todas as faixas etárias), escolinhas esportivas (diversas modalidades), atividades esportivas (vôlei, futebol, minifutebol e peteca, entre outras), torneios, jogos recreativos (brincadeiras infantis, com a 3ª idade e com o envolvimento das famílias), gincanas, orientação e promoção de atividades físicas, caminhadas e atividades artísticas, de pintura e de escultura na areia.

Coordenada pela Secretaria Estadual do Esporte e do Turismo, a programação terá a participação também da Casa Civil e das secretarias da Segurança Pública, Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Saúde, Infraestrutura e Logística, Fazenda, Educação e Comunicação Social, além de Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Polícia Militar, Sanepar, Copel, Detran, IAP e DER, dentre outras estruturas públicas.

Capacitação

Para o sucesso do evento, os profissionais que trabalharão no Verão Paraná passaram por curso de capacitação. Na abertura o professor José Alberto de Campos, o Betão argumentou que “esse projeto é a disseminação do esporte de participação a uma grande parte da população do Paraná. Vamos levar o esporte como educação, segurança e saúde. O Verão Paraná contribui também na formação dos acadêmicos e no aperfeiçoamento dos professores”. Além de diversão e entretenimento, o projeto terá um programa de ações comunitárias especiais, com informações turísticas, atividades ecológicas, educação ambiental, educação para o trânsito e apresentações culturais, dentre outras.