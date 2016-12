São 98 os demitidos por contenção de gastos na Unioeste e no HU

A Lei Estadual 18.928, que entrou em vigor neste mês, começa a ser implementada em Cascavel com a exoneração, no fim da tarde de quinta-feira (22), de 98 funcionários em cargos comissionados ou funções gratificadas na Unioeste (Universidade Estadual do Oeste do Paraná) e no Hospital Universitário. Os cargos deixam de existir oficialmente no dia 1º de janeiro de 2017.

Em entrevista coletiva ontem em Cascavel, o governador Beto Richa disse que as demissões no Estado fazem parte das medidas que começaram a ser implantadas em dezembro de 2014. “Nas universidades estaduais detectamos um excesso de funcionários comissionados e o compromisso de todos os sete reitores das universidades, junto com nosso secretário de Fazenda, foi da redução de 40% dos cargos comissionados nesses locais para não penalizar a população que precisa de saúde, educação, segurança, entre outras melhorias”.

As portarias de exonerações foram assinadas e serão publicadas no Diário Oficial do Estado na próxima semana. A Unioeste não informou os nomes e salários dos desligados, mas vale lembrar que são profissionais dos cinco câmpus da instituição (Cascavel, Toledo, Marechal Cândido Rondon, Foz do Iguaçu e Francisco Beltrão).

Somados a estes, em todo o Paraná serão 474 funções extintas nos próximos dias e os cortes não devem parar por aí, já que a medida promete ser intensificada em 2017 e 2018. De acordo com a lei em vigor, as instituições estaduais de ensino superior podem ter até 2.098 cargos em comissão, mas tinham recentemente 3.290 funções comissionadas nas sete universidades estaduais. Desta forma, deixarão de existir 1.192 cargos até o fim do ano que vem.