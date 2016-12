Santa Tereza convive com lixos nas ruas

A população de Santa Tereza do Oeste convive com lixo acumulado há quase 15 dias. Nas ruas, muitas sacolas. Segundo os moradores, esse problema não é de hoje. Desde outubro que os moradores esperam que o lixo seja recolhido da frente de suas casas. A situação ocorre bem no centro da cidade, mas na frente da preifeitura, nenhuma sacolinha é vista. De acordo com o secretário do Meio Ambiente do município, Rosemar Lopes, o caminhão da coleta estragou e o contrato dos três funcionários que faziam esse serviço, venceu. A prefeitura iniciou o recolhimento no dia de ontem (27). No entanto, não há certeza de que toda a população será atendida.