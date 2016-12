Sanderson tem o maior acervo fotográfico do automobilismo

Cascavel - Figura das mais conhecidas nas pistas, o premiadíssimo fotógrafo cascavelense Sérgio Sanderson tem o maior arquivo fotográfico do automobilismo brasileiro. Desde o início dos anos de 1980, Sanderson fotógrafa as competições no Brasil e em países da América do Sul.

Segundo Sanderson, muitas provas, até mesmo da Fórmula 2 e da Fórmula 3 Sul-Americana, são dele o único registro, a grande maioria em filmes. E pensando em garantir que todo esse material seja preservado para futuras gerações, Sérgio planeja digitalizar todo material e colocar à disposição do publico.

Para que possa concretizar seu objetivo, Sérgio diz que precisa de um patrocínio ou de recursos oriundos da Lei de Incentivo do Esporte ou da Lei Rouanet, da Cultura. Ele explica que precisa comprar muitos equipamentos para a digitalização e também de pessoas para trabalhar pelo menos um ano com seus arquivos. “É muita coisa que precisa ser preservada. Vou trabalhar nisso em 2017, mas preciso de apoio”, adianta Sanderson.