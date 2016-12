Salário mínimo sobe para R$ 937,00 a partir de janeiro

BRASÍLIA - O novo valor do salário mínimo - que entra em vigor a partir de primeiro de janeiro, será de R$ 937,00 - sem ganho real, apenas com a reposição da inflação (o INPC). Hoje, o mínimo está em R$ 880,00. Na proposta orçamentária de 2017, a previsão para o piso nacional era de R$ 945, mas o valor ficou abaixo por conta da inflação. A estimativa para o índice de preços em 2016 era de 7,5% e deverá fechar o ano em 6,75% (até novembro era de 6,43%). Com isso, o governo deixará de gastar R$ 2,1 bilhões, sobretudo com pagamento dos benefícios previdenciários, segundo uma fonte da equipe econômica.

A MP com o novo salário mínimo deverá ser publicada no Diário Oficial da União na sexta-feira. De acordo com a política de reajuste do salário mínimo, o piso é corrigido pela inflação mais a variação do Produto Interno Bruto (PIB) de dois anos antes. Em 2015, houve uma retração na economia de 3,8%. E neste caso, o efeito é zero.