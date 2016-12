S. Terezinha revitaliza espaço de integração

Santa Terezinha - O prefeito Cláudio Eberhard entregou a revitalização da Cancha de Bocha Municipal Pedro Antonio Benedet em Santa Terezinha de Itaipu. A estrutura agora segue regras de acessibilidade, vigilância e segurança, propiciando maior conforto e melhor qualidade da estrutura para aqueles que desfrutam do espaço.

O secretário de Esportes e Lazer, Remulo Ramalho, destacou o anseio dos atletas da modalidade pelas adequações do espaço. “Com o constante uso tudo vai se desgastando e o prefeito Cláudio teve a sensibilidade de investir aqui para que pudéssemos desfrutar de um espaço de qualidade”.

A revitalização contou com a nova fachada com escadaria e rampa de acessibilidade para cadeirante, banheiro para portadores de necessidades especiais, as duas canchas de bocha foram totalmente reformadas com a troca do piso existente, assim como das laterais por material de primeira linha, atendendo os padrões oficiais. O prédio recebeu nova pintura interna e externa, nova porta de acesso e melhorias em sua cozinha e abrigo para gás fora do prédio.