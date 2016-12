S. Terezinha entrega playgrounds

Santa Terezinha - Com recursos próprios, que somam cerca de R$ 350 mil, a administração municipal de Santa Terezinha de Itaipu está ampliando as possibilidades de lazer, diversão e integração das famílias, atendendo especialmente as crianças. O prefeito Cláudio Eberhard entregou três playgrounds infantis implantados no Complexos Esportivos Hugo Puhl, Edy Roni Nandi (Parque dos Estados) e Liberalino Benedet (Santa Mônica). Outras duas unidades já foram entregues recentemente à população, instaladas nas praças Silvino Dal Bó e da prefeitura, no centro da cidade. O BNH também recebeu uma academia ao ar livre.

“É um investimento importante, que atende uma demanda cada vez maior da população de ocupar os espaços públicos. Em todos os nossos governos investimos na ampliação desses espaços em todos os bairros, com a implantação dos complexos esportivos e praças, e agora estamos concretizando mais esse investimento que vai proporcionar às nossas crianças um ambiente descontraído, divertido, saudável e seguro”, afirmou o prefeito Cláudio Eberhard.

Os playgrounds complementam as atividades já oferecidas pela gestão pública municipal às crianças e aos adolescentes. Os modelos implantados no município atendem às normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). Respeitando as medidas de segurança, adotam uma tecnologia alternativa, aproveitando material plástico reciclável que apresenta maior resistência a pragas, corrosão, umidade e farpas. Os novos espaços contam ainda com o conforto da grama sintética e grades de proteção, garantindo também a segurança dos pequenos e a higiene do local.