Ryan Gosling será Neil Armstrong em filme do diretor de 'La la land'

RIO - Astro de "La la land: Cantando estações", filme favorito ao Oscar que deve estrear em 19 de janeiro no Brasil, Ryan Gosling já tem um novo projeto de peso: a cinebiografia do astronauta Neil Armstrong, o primeiro homem a pousar na Lua, em 1969.

O filme será dirigido pelo próprio Damien Chazelle, de "La la land", e as filmagens devem começar já no início de 2017. O roteiro está a cargo de Josh Singer, ganhador do Oscar neste ano por "Spotlight: Segredos revelados".

"First man" (no título original) será uma adaptação da biografia "First man: A life of Neil A. Armstrong", de James Hansen, sobre a missão da Nasa de levar um homem à Lua, focando na vida de Armstrong e nos anos 1960.

O projeto, que será produzido pela Universal Pictures, já vinha sendo discutido há tempos, mas só agora o contrato com Gosling foi fechado. O filme ainda não tem previsão de lançamento.

Ryan Gosling poderá ser visto no cinema também em "Blade Runner 2049", de Denis Villeneuve, previsto para outubro de 2017.